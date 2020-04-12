اعلنت وزارة الصحة اليونانية اليوم الاحد تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات الى 98 حالة فيما ارتفعت الاصابات الى 2114 حالة.

ونقلت وكالة الانباء اليونانية عن المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيودراس قوله في مؤتمر صحفي انه تم تسجيل 33 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بالبلاد الى 2114 حالة بينهم 542 لاشخاص عادوا الى البلاد من الخارج و819 حالة نتيجة مخالطتهم لاشخاص مصابين باليونان.

واوضح ان 8ر88 بالمئة من وفيات فيروس (كورونا) كانوا يعانون من امراض مزمنة ويبلغ معدل متوسط اعمارهم 70 عاما وما فوق في حين يشكل الرجال نسبة 9ر56 بالمئة من اجمالي الاصابات.

واضاف ان 76 مصابا يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويبلغ معدل متوسط اعمارهم 68 عاما ويعانون من امراض مزمنة في حين تم شفاء 15 مصابا من الفيروس مشيرا الى ان المختبرات الطبية اجرت 42261 تحليلا للكشف عن الاصابة بالفيروس منذ انتشاره بالبلاد.

وعلى الصعيد ذاته اكد نائب وزير الصحة اليوناني فاسيليس كونتوزامانيس اليوم ان من اهداف الوزارة الاساسية دعم وتحديث النظام الصحي الوطني لخدمة الجمهور بشكل فعال لمكافحة فيروس كورونا.

واضاف كونتوزامانيس نقلا عن الوكالة ان حكومة بلاده نجحت في ادخال تغييرات من خلال خطة عمل سريعة من بينها زيادة عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة من 557 في يوليو 2019 الى 775 سريرا حاليا مشيدا بالمساهمات التي قدمها القطاع الخاص لدعم الجهود في مواجهة الفيروس.