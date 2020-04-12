اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن تسجيل أربع حالات وفاة و 34 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1352 اصابة في عموم البلاد بما فيها محافظات اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان ان مختبراتها فحصت اليوم 1526 حالة مشتبه بها ليتبين اصابة 34 شخصا بالفيروس نالت محافظة البصرة الحصة الاكبر منهم بواقع 15 اصابة تلتها بغداد ب 14 اصابة ثم السليمانية ب 4 ثم اربيل بواحدة.

واشارت الوزارة الى انها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس في بغداد والسليمانية وكركوك والبصرة فيما تماثل للشفاء 39 اخرين من بغداد والنجف والبصرة والسليمانية واربيل وكربلاء وكركوك وديالى.

يشار الى ان الوزارة تسجل لليوم الرابع على التوالي عدد حالات شفاء يومية تفوق عدد حالات الاصابة اليومية بالفيروس في عموم البلاد.

وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان الى 1352 اصابة توفي منهم 76 وتماثل للشفاء 640 حالة.