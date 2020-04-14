اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 73 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 5369 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع الى 73 شخصا بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

واضاف العبدالعالي ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع ليصل الى 5369 حالة وذلك بعد تسجيل 435 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

واوضح ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 889 حالة حيث تم تسجيل تعافي 84 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 62 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.