اعلنت النمسا اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 522 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني أنها سجلت 92 اصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد الاصابات الى 14932 فيما تعافى 11694 شخصا من الفيروس حتى الان.

واضافت الوزارة انه تم اجراء 205835 اختبارا لكشف الفيروس في مختلف المناطق النمساوية مشيرة الى ان هناك 677 شخصا في المستشفيات فضلا عن 169 آخرين في اقسام العناية المركزة.

واعلنت النمسا مؤخرا ان الحياة سوف تعود الى طبيعتها تدريجيا الشهر المقبل حيث سيتم تخفيف قيود الخروج وفتح جميع المتاجر تباعا كما سيتم استئناف العمل فى المطاعم وعودة دور العبادة والانشطة الرياضية اعتبارا من منتصف مايو.

كما ان الدراسة ستعود تدريجيا مرة اخرى على مراحل اعتبارا من اول مايو المقبل.

يذكر ان النمسا استأنفت الاسبوع الماضي نشاط العمل في العديد من المتاجر الصغيرة بعد إغلاق استمر نحو شهر كما تم فتح الحدائق العامة مع التشديد على ارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي.