الرياض – 23 – 4 (كونا) — اعلنت السعودية اليوم الخميس ارتفاع الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 121 حالة في ما زاد إجمالي الإصابات إلى 13930 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي انه سجلت سبع حالات وفاة جديدة بسبب كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 121 حالة.

وأضاف ان اجمالي الاصابات ارتفع الى 13930 حالة بعد تسجيل 1158 إصابة مؤكدة جديدة ب(كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضح ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 1925 حالة اذ تم تسجيل تعافي 113 حالة جديدة مشيرا الى وجود 93 حالة تتلقى عناية طبية مركزة. (النهاية) م د م