السعودية: 1289 إصابة جديدة بكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18811.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي حول تطورات كورونا إن هناك 174 حالة تماثلت للشفاء ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2531.

وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أن هناك 16136إصابة نشطة بينها 117 حالة حرجة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 144.

وأكد العبدالعالي أنه لم يثبث حتى الآن أي لقاح أو علاج ناجع للفيروس، مشددا على أن كل البؤر المحتملة للفيروس تخضع للمسح النشط.