اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات بالإضافة إلى 1351 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 162 متوفى و22753 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 3163 حالة بعد تسجيل شفاء 210 حالات جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 123 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.