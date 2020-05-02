حصيلة الوفيات بكورونا في إسبانيا تتجاوز الـ25 ألفا

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إسبانيا اليوم السبت عتبة الـ25 ألف حالة وفاة، بتسجيل السلطات الصحية 276 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن عدد الأشخاص الذين توفوا في البلاد إثر إصابتهم بالفيروس التاجي بلغ 25100 شخص، وتمثل حصيلة وفيات اليوم تراجعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات ال

وسجلت السلطات الإسبانية 1147 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 1763 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بذلك 216582 حالة.

وتماثل 2572 مريضا للشفاء من كورونا في إسبانيا خلال آخر 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 117248 شخصا.

تابعوا RT على

RT