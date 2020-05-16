أعلنت الحكومة الاردنية اليوم السبت عدم تسجيل إصابات داخلية بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بينما تم تسجيل 11 اصابة لأشخاص قادمين من خارج البلاد ما يرفع اجمالي الإصابات الى 607 حالات.

وقال بيان مشترك صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان حالات الاصابة الوافدة تعود لمواطن أردني قدم من دبي و10 لسائقي شاحنات منهم خمسة اردنيين وخمسة من جنسيات اجنبية تم التعامل معهم وفق البروتوكول الصحي المتبع في المنطقة الحدودية.

وذكر البيان أنه تم اليوم تسجيل ثلاث حالات شفاء من الفيروس فيما يبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 132 حالة في وقت تم اجراء 3993 فحصا مخبريا ليصل الاجمالي إلى 140222 فحصا حتى الآن.

واستمرت اليوم السبت ولليوم الثاني على التوالي عملية تسيير الرحلات الجوية المخصصة للأردنيين الذين تقطعت بهم السبل والطلبة في الخارجة ضمن المرحلة الثانية من خطة العودة على ان يتم الاعلان عن المرحلة الثالثة قريبا وتشمل دولا جديدة.

ويعتمد الأردن برنامج إعادة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ابرزها عودة العمل بالقطاع العام في 26 مايو الجاري في حين أبقت الحكومة على حظر التجول الجزئي اليومي والشامل بنهاية كل أسبوع واغلاق حدود المملكة امام حركة المسافرين والتعليم الاكاديمي عن بعد.