أردوغان يعلن حظر تجول خلال عيد الفطر.. ويحذر من تدابير “أكثر صرامة”

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تطبيق حظر تجول في جميع أنحاء البلاد، لمدة 4 أيام خلال عيد الفطر، بداية من السبت إلى الثلاثاء.

وقال أردوغان، في خطاب تلى رئاسته اجتماع للحكومة، الاثنين، إنه سيجري منح استثناء لكبار السن ممن فوق 65 عامًا، بحيث يحصلون على 6 ساعات في أول أيام العيد.

في حين أكد أردوغان تمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يومًا، حسبما أوردته وكالة أنباء الأناضول.

وأعلن أردوغان إعادة فتح المساجد أمام المصلين بعد انتهاء عيد الفطر، وذلك بداية من 29 مايو أيار، فيما أشار إلى ضوابط سيجري مراعاتها بالنسبة لصلوات الجماعة.

ومن بين هذه الضوابط قصر صلاة الجماعة على صلاتي الظهر والعصر. في وقت أشار إلى أردوغان إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل.

وحذر أردوغان من اتخاذه تدابير أكثر صرامة “حال حدوث تطورات سلبية في سياق الوباء”، قائلا إن بلاده لا يمكنها التوقف تمامًا بسبب فيروس كورونا.