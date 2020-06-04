بتكنولوجيا تركية.. سوار ذكي لمراقبة أصحاب الامراض المزمنة

تم تفعيل طريقة يمكن من خلالها مراقبة صحة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من أمراض مزمنة -يكفي لتفعيل التطبيق المحلي المسمى MedInnovate، امتلاك سوار ذكي يرتديه الشخص الذي سيتم متابعته عن بعد. – وسيصبح هذا التطبيق المطور بمثابة جسر بين أجهزة التشخيص التي يمكن توصيلها في المنازل وموظفي الرعاية الصحية.

خطوات هامة، اتخذها اتحاد شركات MedInnovate الذي تأسس بمبادرة مجموعة من أبرز شركات دعم التكنولوجيا في تركيا، للتمكن من الإدارة الفعالة للأمراض الوبائية، كفيروس كورونا.

ووفقًا لمعلومات جمعها مراسل الأناضول، تم تفعيل طريقة يمكن من خلالها مراقبة صحة الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى البقاء في المنزل بسبب العزلة الاجتماعية.

وبفضل البرنامج الذي تم تطويره باستخدام التكنولوجيا المحلية؛ سيتمكن أقارب الأشخاص المذكورين من مراقبة صحة أحبائهم الذين لا يستطيعون التواصل معهم والالتقاء بهم بسبب خطر الإصابة بالفيروس طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

ويكفي لتفعيل التطبيق المحلي المسمى MedInnovate، امتلاك سوار ذكي يرتديه الشخص الذي سيتم متابعته عن بعد.

ومن خلال الأساور الذكية المنتجة بالكامل بإمكانات محلية، سيتم إرسال بيانات معدل ضربات قلب الشخص، وتشبع الأكسجين، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وتخطيط القلب بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالحركة، والنوم والعادات الغذائية، والسقوط، والتوقف، والخروج من المجال الآمن.

كما سيتمكن الشخص من طلب المساعدة من المتخصصين في الرعاية الصحية وذلك أثناء حالات الطوارئ.

هذا ويدعم خبراء الصحة بمستشفى “أجي بادم” عبر تطبيق على الهاتف، المستخدمين من خلال الأساور الذكية واتصالات الفيديو، ويمكن إبلاغهم والتدخل عندما تتجاوز قيم القياسات، المؤشرات الطبيعية لها.

** التشخيص المسبق في المنزل

وسيتم في الفترة القريبة المقبلة التخطيط لإضافة أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها، وأدوات تفاعل صحية واختبارات تشخيصية منزلية لعائلة منتجات اتحاد شركات MedInnovate.

وسيصبح هذا التطبيق المطور بمثابة جسر بين أجهزة التشخيص التي يمكن توصيلها في المنازل وموظفي الرعاية الصحية.

وهكذا سيصبح ممكناً أثناء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها تطبيق أدوات التشخيص المبكر للأمراض المعدية على المستخدمين في المنزل.

** إمكانية التدخل والدعم السريع

وبفضل السوار الذكي المسمى “PingBit Mate2D” الذي يأتي ضمن حزمة دعم ومراقبة الصحة الرقمية، يمكن للأشخاص ترتيب أوقات التمارين الرياضية لأقاربهم وتناولهم للأدوية.

ومع Mate2D يتم الإخبار بتفاصيل مثل الموقع الفوري والسقوط المفاجئ والتغييرات في نمط الحركة.

ومن خلال “الأجهزة البيئية وأجهزة الاستشعار” في هذا النظام يمكن تسجيل البيانات الصحية والبيانات البيئية تلقائيًا وبشكل مستمر، كما يمكن تخزينها في أرشيف آمن.

وبفضل هذا النظام؛ يمكن إجراء مراقبة الموقع في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

أما مع نظام تحليل الحركة الذكية؛ فيمكن ملاحظة السلوك اليومي والموقف والنشاط ومعلومات النوم.

ومع نظام دعم القرار يمكن الوقوف على التغيّرات السلوكية اليومية، وذلك من خلال تحليل البيانات الضخمة، كما يمكن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المدعومة بتحليلات الأعراض المختلفة.

ويمكن لأقارب المرضى الحصول على دعم، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من متخصصي الرعاية الصحية في القضايا المتعلقة بالحالة الصحية للأقارب.

** ثمرة التعاون في مجال الصحة

وسيعمل اتحاد شركات MedInnovate كمؤسسة لتسريع أعمال البحث والتطوير والإنتاج، من خلال توحيد قدرات الجامعات وشركات الاستثمار التكنولوجي مع مقدمي الخدمات الصحية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف هذا الاتحاد إلى دعم شركات الابتكارات التكنولوجية عبر تقديم البنية التحتية التكنولوجية والكفاءات للمشاركين فيه.