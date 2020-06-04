رئيسة مجلس النواب الأمريكي: زيادة الوجود العسكري في واشنطن أمر “مقلق”

واشنطن (رويترز) – قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إن زيادة وجود الجيش الأمريكي وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك أفراد الأمن الذين يرتدون الزي المدني، في واشنطن أمر ”مقلق“ داعية الرئيس دونالد ترامب إلى الكشف عن الوكالات التي تعمل في المدينة في ظل الاحتجاجات على التفرقة العنصرية.

وكتبت بيلوسي رسالة إلى ترامب قالت فيها ”نشعر بالقلق من تزايد العسكرة وغياب الوضوح الذي قد يؤجج الفوضى… الكونجرس والشعب الأمريكي بحاجة لمعرفة من المسؤول، وما هو تسلسل القيادة، وما هي المهمة، وبأي سلطة يعمل الحرس الوطني من ولايات أخرى في العاصمة“.