قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأحد ان بلاده انجزت 75 في المئة من اجمالي مشروع الجدار الحدودي مع ايران لوقف تسلل “الارهابيين”.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للانباء عن صويلو قوله في تصريح صحفي ان تركيا تعتزم إنهاء بناء مشروع الجدار الحدودي مع ايران اواخر العام الجاري مؤكد ان “الجدار ليس مشروع اليوم وهو من أجل أمن تركيا”.

وأوضح ان الحملة العسكرية التي شنتها تركيا على شمال العراق دفعت عناصر حزب العمال الكردستاني “الارهابي” الى التوجه من الحدود الجنوبية الشرقية الى الحدود الشرقية لبلاده.

واعتبر ان “وجود مئة ارهابي بمنطقة (دامبات) الايرانية المتاخمة للحدود التركية يشكل خطرا حقيقيا على بلاده”.

وكانت السلطات التركية شرعت في أغسطس 2017 في بناء الجدار الحدودي الذي يمتد على طول 144 كيلومترا من اجمالي 500 كيلومترا التي تربط حدود تركيا مع ايران.