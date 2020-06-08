أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين عدم تسجيل اي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما تاكدت إصابة اربع حالات جميعها “وافدة” خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83040 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634. واضافت انها سجلت اربع حالات “وافدة” من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين ثلاث حالات منها في مقاطعة (سيتشوان) بجنوب غرب البلاد وحالة واحدة في مدينة (شنغهاي) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1780 حالة.

وذكرت انه لم تسجل اي حالة إصابة “محلية” في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات الصين لاسيما في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

واوضحت ان تسعة اشخاص غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78341 شخصا.

من جهتها خففت السلطات التايوانية عدة تدابير رئيسية لمكافحة فيروس (كورونا المستجد) في الجزيرة اعتبارا من امس الاحد وذلك لعدم تسجيلها اي اصابة بالفيروس منذ ثمانية اسابيع. وذكرت هيئة رصد الوباء بالجزيرة في بيان بحسب وكالة انباء الصين الجديدة(شينخوا) أن فيروس (كورونا المستجد) تراجع بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الجزيرة مع بقاء إجمالي عدد حالات الإصابة عند 443 حالة منها 430 حالة متعافية وسبع حالات وفاة.

واوضحت الهيئة ان من بين التدابير التي تم تخفيفها الأنشطة الاجتماعية الجماعية بما في ذلك الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية وكذلك في المطاعم وتم السماح بإقامة حفلات الزفاف.