المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو المقبل

أعلنت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية التي بدأتها في 20 مارس آذار الماضي حتى العاشر من يوليو تموز المقبل مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

وأعلن بيان صادر عن اجتماع للمجلس الحكومي اطلعت رويترز على نسخة منه “تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد- 19 وسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها”.

كما أشار البيان إلى” التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة”.

وسجل المغرب حتى مساء اليوم الثلاثاء 8437 حالة إصابة بكورونا و210 حالات وفاة.

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية اليوم تحسنا في الحالة الوبائية بارتفاع معدل الشفاء 88.8 في المئة وتسجيل معدل الاصابات 23.2 في المئة واستقرار معدل الوفيات عند 2.5 في المئة

ويقول المغرب إنه تفادى الأسوأ باتخاذه عدة إجراءات احترازية.

ومن بين الإجراءات المتخذة إغلاق المدارس والمساجد وفرض استخدام الكمامات الطبية كما رفع المغرب من إجراء التحاليل الطبية.