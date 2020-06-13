أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت عن تسجيل 1006 اصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع الاجمالي الى 22077 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة قولها ان الاصابات الجديدة هي 435 حالة لمواطنين عمانيين و571 حالة لوافدين مشيرة إلى ان 7530 حالة من 22077 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 99 حالة.