إسبانيا تفتح حدودها مع دول شنغن في 21 يونيو

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الأحد إن بلاده ستفتح حدودها أمام دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، وهو تاريخ يسبق المعلن عنه من قبل بعشرة أيام باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو.

وكانت وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفة الباييس ومحطة إذاعية محلية، قد ذكرت توقعات بإصدار هذا القرار في وقت سابق.

ولا تزال إسبانيا، أحد أكثر وجهات العالم من حيث عدد الزوار، مغلقة أمام السائحين ومن يسمح لهم بالدخول من الخارج عليهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوماً.

كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول يوليو دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال سياح ألمان غداً الاثنين في إطار برنامج تجريبي.