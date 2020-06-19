حذر برنامج الغذاء العالمي اليوم الجمعة من انه لن يكون امامه خيار سوى ايقاف معظم اسطوله الجوي الانساني بسبب نقص التمويل اللازم في وقت تشتد الحاجة لخدماته الاضافية في مكافحة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال البرنامج في بيان له “في اطار توقف معظم انظمة النقل التجاري في العالم لاسيما الطيران جراء الجائحة تدخل بامكاناته الرائدة في مجال النقل والامداد لنقل الركاب وكميات ضخمة من الامدادات الصحة وغيرها اللازمة في مكافحة الوباء”.

واضاف البيان انه في حين “بلغ الطلب على هذه الخدمة ذروته” الا نها “قد تتوقف عن العمل قبل نهاية يوليو المقبل ما لم يتم توفير تمويل كبير يسمح باستمرار عمل اسطول النقل التابع للبرنامج اكبر منظمة انسانية في العالم تحارب الجوع”.

واوضح انه لم يتم حتى الان تأكيد او دفع سوى 178 مليون دولار من اصل 965 مليون دولار اللازمة للحفاظ على استمرار هذه الخدمة حتى نهاية العام الجاري.

واشار الى ان خدمة النقل الجوي في اطار مكافحة وباء (كورونا) قامت حتى الان بتسيير 375 رحلة لنقل ركاب وشحنات في جميع انحاء افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية والشرق الاوسط كما تم نقل اكثر من 2500 مسعف من اكثر من 80 منظمة اغاثة.

كما اشار الى ان 45 منظمة انسانية شريكة اعتمدت على خدماته للشحن الجوي التي وصلت الى 130 وجهة حتى الان بينما تستعد في الاسابيع المقبلة لنقل شحنات تعادل حمولة 120 طائرة جامبو.

وقال البيان ان الخدمات اللوجيستية لا تقتصر على الطائرات بل لدى برنامج الاغذية العالمي اسطول كبير من السفن والشاحنات تنقل المواد لصالح وكالات الامم المتحدة الاخرى والمنظمات غير الحكومية مشيرا الى انه ساعد كذلك في اقامة مستشفيين ميدانيين في شرق وغرب افريقيا كما نفذ 16 عملية اجلاء طبي.