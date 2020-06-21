أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الاحد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 42632 حالة بعد تسجيل 43 وفاة جديدة.

واكدت الوزارة في بيان صحفي انها أحصت 1221 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 304331 حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم اكثر من 890ر7 مليون كشف لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وعادت المحلات والمجمعات التجارية فتح ابوابها الاثنين الماضي بعد ثلاثة اشهر من الاغلاق العام فيما ينتظر ان تعود المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل يوم الرابع من يوليو المقبل كآخر مرحلة من خطة اعادة فتح الاقتصاد.