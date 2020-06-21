أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الأحد تسجيل 23 حالة وفاة جراء فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 4950 حالة.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للانباء عن قوجة قوله في تصريح صحفي انه تم ايضا تسجيل 1192 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بالبلاد الى 187685 حالة.

واضاف ان 1412 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 160240 مصابا في حين يرقد 803 مرضى في وحدات العناية المركزة بينهم 327 مريضا يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي.

واشار الى ان المختبرات الطبية اجرت اليوم 40496 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار فيروس (كورونا المستجد) في تركيا الى أكثر من 945ر2 مليون تحليل.

من جانبه أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة اسماعيل أوغلو اليوم ان عدد الركاب الذين سافروا عبر المطارات التركية في ظل الاجراءات الصارمة لمواجهة الفيروس بلغ 5ر1 مليون راكب.

وأوضح قرة اسماعيل أوغلو نقلا عن وكالة (أناضول) انه منذ بداية الجائحة وصل عدد الرحلات الداخلية الى 14693 رحلة في حين بلغ عدد الرحلات الدولية 3872 رحلة.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الأرقام ستزيد بشكل سريع مع استئناف الرحلات الجوية الى الوجهات الدولية التي تم تعليقها بسبب انتشار فيروس (كورونا).