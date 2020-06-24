أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 68 حالة إضافة إلى تسجيل 655 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع (تويتر) ان حالتي الوفاة تعود لأشخاص مصابين بفيروس (كورونا) مضيفة ان الإصابات الجديدة من بينها 379 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 264 حالة لمخالطين لمصابين و 12 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 17450 حتى الان بعد تسجيل 588 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 5544 حالة.