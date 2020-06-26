أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 43414 حالة بعد تسجيل 186 حالة وفاة جديدة.

واكدت الوزارة في بيان صحفي انها أحصت 1006 إصابات جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات الى 309360 حالة مضيفة انها اجرت حتى صباح اليوم اكثر من 911ر8 مليون كشف لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

واعادت المحلات والمجمعات التجارية فتح ابوابها الاسبوع الماضي بعد ثلاثة اشهر من الاغلاق العام فيما ينتظر ان تعود المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل في الرابع من يوليو المقبل كآخر مرحلة من خطة اعادة فتح الاقتصاد.