اعلنت السعودية اليوم الاحد تسجيل 40 وفاة بالإضافة إلى 3989 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1551 متوفى و182493 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 124755 حالة بعد تسجيل 2627 حالة شفاء جديدة.