أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة ناجمتين عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة إضافة إلى تسجيل 656 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان حالتي الوفاة تعودان لشخصين كانا قد اصيبا بفيروس كورونا.

واضافت الوزارة ان الإصابات الجديدة بينها 435 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 218 حالة لمخالطين لمصابين وثلاث حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 21948 حتى الان بعد تسجيل 617 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 5373 حالة.