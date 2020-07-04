أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة بالاضافة إلى 530 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان لها ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 123 حالة وفاة و99183 اصابة بالفيروس التاجي.

كما اشارت إلى تسجيل 1804 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 90387 حالة.