اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 56 وفاة بالإضافة إلى 4128 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1858 متوفى و205929 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 143256 بعد تسجيل 2642 حالة شفاء جديدة.