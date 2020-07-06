الصين تصدر تعليمات وقائية في ظل تفش محتمل للطاعون الدملي ورصد إصابة ثالثة في دولة مجاورة

أصدرت السلطات الصحية الصينية، تعليمات خاصة بالإجراءات الوقائية الضرورية للمواطنين بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدملي، بينما تم رصد حالة ثالثة في منغوليا المجاورة.

وقالت نائبة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في العاصمة بكين، بان سينخو، في مؤتمر صحفي: “تم أمس تأكيد حالة إصابة بالطاعون الدملي في مدينة بيان-نور. نذكر سكان المدينة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في حال القيام بزيارات إلى المراعي، ويجب عدم الاقتراب من الحيوانات البرية أو أكل لحومها، كما لا ينصح بقضاء الليل هناك”.

وأعلنت سلطات الصين، صباح الاثنين، مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدملي في بيان-نور بمنطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم، برصد حالة ثالثة للإصابة بالطاعون الدملي في غرب البلاد.

وذكرت الوزارة أن المصاب هو شاب في الـ 15 عاما من عمره يقيم في منطقة بيان-أولغي، التي لديها حدود مشتركة مع كل من روسيا والصين، مشيرة إلى أنه أكل لحم خروف.

ودعت وزارة الصحة في منغوليا المواطنين إلى عدم تناول لحم القوارض كغذاء لأنها تعتبر حاملا للطاعون.

وسبق أن أعلنت السلطات الصحية في البلاد عن رصد إصابتين مؤكدتين بالطاعون الدملي في منطقة خوفد الواقعة كذلك غرب منغوليا.

المصدر: وكالات