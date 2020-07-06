دبي تعلن استعدادها لاستقبال السياح مجددا ابتداء من غد

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الإمارة على أتم الاستعداد لاستقبال السياح مجددا ابتداء من غد الثلاثاء.

وقال في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية «وام» إنّ دبي مستعدة لاستقبال السياح ضمن أعلى معايير السلامة.

وتابع «نرحب بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطارات دبي ونؤكد لهم أنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني ونحن على اتم الاستعداد لتسهيل اجراءات سفرهم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة”.

من جهته، قال العميد طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية أن إقامة دبي في تأهب دائم ومستمر في استقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي وفق اجراءات احترازية و أمنية لضمان سلامتهم».

وأشار إلى أنّ ازدياد عدد المسافرين القادمين عبر دبي منذ عودة حركة الطيران سيشكل دفعة ايجابية للقطاع الاقتصادي والاستثماري الاجنبي وسيعيد الثقة بالقطاع السياحي.

وكانت إمارة دبي أعلنت الشهر الماضي أنّها ستعاود استقبال السياح والزوار بدءا من 7 يوليو المقبل، بعد إغلاقها منذ منتصف مارس الماضي أمام حركة السياحة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودبي التي تضم العديد من المقاصد الترفيهية والمراكز التجارية الراقية، محطّة سياحية مهمّة استقبلت في العام 2019 نحو 16,7 مليون زائر.