أعلنت النمسا اليوم السبت ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 19484 حالة وذلك بعد تسجيل 134 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني ان عدد الوفيات التي تم تسجيلها في البلاد بسبب الفيروس بلغت 711 حالة حتى الان مشيرة الى تعافي أكثر من 17501 واجراء اكثر من 743 الف اختبار للكشف عن الفيروس.

واضافت ان 98 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 11 مصابا في اقسام العناية المركزة.

واعادت مقاطعة النمسا العليا فرض ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

كما اعلنت السلطات النمساوية مؤخرا انها ستعود الى الإجراءات الوقائية على نطاق النمسا بكاملها اذا لزم الامر.

وكانت السلطات النمساوية قد خففت الشهر الماضي من تدابير ارتداء الكمامات وحصرها في حالات الضرورة اضافة الى عودة عمل المطاعم والمقاهي حتى الساعة الواحدة صباحا (بالتوقيت المحلي) كما كان في السابق بدلا من الساعة ال11 مساء.