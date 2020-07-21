أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) منها ثماني حالات اصابة بعدوى “محلية” فيما لم تسجل اي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83693 شخصا فيما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا. وأضافت انه تم تسجيل ثماني حالات إصابة بعدوى “محلية” جميعها في منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم في حين لم تسجل اي حالة اصابة محلية في العاصمة بكين لليوم ال15 على التوالي او مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت انها سجلت ثلاث حالات اصابة “وافدة” من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين منها حالتا اصابة في مدينة (شنغهاي) وحالة واحدة في مقاطعة (سيتشوان) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 2015 حالة.

واوضحت ان 18 شخصا غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78817 شخصا بينما لا يزال 242 شخصا يتلقون العلاج.

وعن الحالات خارج بر الصين الرئيسي اشارت اللجنة الى تسجيل 1958 حالة مؤكدة حتى نهاية أمس الاثنين من بينها 12 حالة وفاة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة و46 إصابة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة فيما سجلت (تايوان) 455 حالة منها سبع حالات وفاة.

ولفتت الى مغادرة 1302 مريض في (هونغ كونغ) و46 في (مكاو) و440 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.