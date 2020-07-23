أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية أنه تقرر بدء العام الدراسي المقبل (2020/2021) بجميع مدارس قطر الحكومية والخاصة ورياض الأطفال على ثلاث ثلاث مراحل بدءا من الاول من سبتمر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس ان المرحلة الأولى تستمر ثلاثة أيام وتبدأ من الاول وحتى الثالث من سبتمبر بحيث تكون نسبة حضور الطلاب لا تزيد على ثلث الشعب بالمدرسة في الأيام الثلاثة الأولى.

واوضح البيان ان قطاع الشؤون التعليمية والتعليم الخاص ارسل أدلة استرشادية للمدارس الحكومية بما في ذلك المدارس التخصصية الحكومية والمدارس المتخصصة في مجال التربية الخاصة والمدارس الخاصة ورياض الأطفال بنماذج مقترحة بكيفية حضور الطلبة.

واضاف ان المرحلة الثانية تستمر لمدة أسبوعين من السادس وحتى ال17 من سبتمبر المقبل حيث ستكون نسبة الحضور والإشغال في جميع مدارس قطر الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لا تزيد على نسبة 50 في المئة من الطلبة حيث سيكون حضورهم بالتناوب خلال الأسبوعين المذكورين على مجموعتين.

واوضح ان في هذه المرحلة يداوم نصف عدد الطلاب 50 في المئة في الأسبوع الأول في المدرسة ثم يتلقون تعليمهم عن بعد في الأسبوع الذي يليه ومن ثم يداوم النصف الآخر في الأسبوع الثاني من بدء العام الأكاديمي ويكونون قد تلقوا تعليمهم عن بعد في الأسبوع الأول.

وافاد ان المرحلة الثالثة سيبدأ الدوام الفعلي بواقع 100 في المئة لجميع الطلاب بالمدارس ورياض الأطفال وتبدأ هذه الفترة من 20 سبتمر المقبل لجميع الطلاب بالمدارس والرياض الحكومية والخاصة مع الاستمرار في أخذ الاحتياطات الاحترازية وفق اشتراطات إدارة الصحة والسلامة بالوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.