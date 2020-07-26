اعلنت مؤسسة مطارات دبي اليوم الاحد ان جميع القادمين الى مطار دبي الدولي او مطار دبي (ورلد سنترا) ملزمون بالحصول على شهادة خلو من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) قبل الوصول.

وقالت المؤسسة نقلا عن وكالة انباء الامارات (وام) انه يعفى من هذا الاجراء الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 12 سنة والاطفال الذين يعانون اعاقات متوسطة الى شديدة.

واضافت ان هذا الاجراء الحديث يوجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين الحصول على شهادة الخلو من الفيروس (بي سي ار) قبل الوصول الى مطارات دبي بمن فيهم المغادرون من دبي الى اوروبا.

واكدت ضرورة ان تكون شهادة (بي سي ار) صالحة ل 96 ساعة من وقت الاختبار وقد يطلب من بعض الركاب اجراء اختبار آخر عند الوصول الى مطار دبي.

وشددت على ضرورة عدم الذهاب الى المطار قبل اكثر من اربع ساعات من موعد الرحلة بالاضافة الى ضرورة ارتداء القفازات الواقية والقناع لجميع المسافرين.