أعلنت قطر اليوم الاحد البدء في المرحلة الثالثة من “الفتح التدريجي” اعتبارا من بعد غد الثلاثاء “بناء على مؤشرات الصحة العامة في المجتمع”.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات القطرية في بيان ان ذلك يأتي بناء على مؤشرات منها استمرار انخفاض عدد الحالات النشطة المتعلقة بالإصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) التي يتم تسجيلها يوميا ونزول العدد التكاثري للفيروس.

واوضح البيان ان المرحلة الثالثة من “الفتح التدريجي” ستشمل استمرار الافتتاح التدريجي للمساجد والمصليات مع السماح بأداء صلاتي الجمعة والعيد في بعض المساجد شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستتضمن ايضا السماح بالتجمعات العامة والخاصة بحد أقصى 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و30 شخصا في الأماكن المفتوحة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة المسافات الآمنة وارتداء الكمامات.

وذكر أن المرحلة ستشمل استمرار السماح باستخدام القوارب واليخوت الشخصية والمؤجرة بحد أقصى 10 أشخاص وافتتاح مدارس تعليم القيادة بنصف الطاقة الاستيعابية.

واشار البيان الى استمرار إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والكورنيش والسماح بأداء الرياضة للهواة والمحترفين في الصالات الرياضية الكبيرة بحد أقصى 40 شخصا وأما الأماكن المفتوحة فستكون بدون حد أقصى مع ضرورة المحافظة على المسافات الآمنة.

وبين انه سيتم السماح بانعقاد البطولات الرياضية دون جمهور ورفع الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة إلى 80 في المئة مع السماح باستئناف الخدمات الصحية المنزلية.

واضاف البيان انه سيتم السماح لدور الحضانة ورعاية الأطفال بمزاولة عملها بنصف الطاقة الاستيعابية مع ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة وبعد أخذ موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

واشار الى استمرار عمل المجمعات التجارية في ساعات عملها الاعتيادية مع إبقاء الطاقة الاستيعابية عند 50 في المئة واتباع جميع الإجراءات التي تحددها وزارتا الصحة العامة والتجارة والصناعة.

ولفت الى استمرار عمل الأسواق المفتوحة والشعبية بطاقة استيعابية تتراوح من 30 إلى 75 في المئة بحسب تقييم وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة واتباع الإجراءات كافة التي تحددها تلك الجهات.

واكد استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية نسبتها 30 في المئة واتباع الإجراءات التي تحددها وزارتا الصحة العامة والتجارة والصناعة الى جانب استمرار الافتتاح التدريجي للمطاعم بما يشمل افتتاح المطاعم والمقاهي في المجمعات التجارية عدا ردهات المطاعم المشتركة في تلك المجمعات.

وقال البيان انه سيستمر كذلك عمل المتاحف والمكتبات العامة مع إبقاء الطاقة استيعابية عند 50 في المئة في حين سيتم افتتاح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية 30 في المئة بشرط فحص موظفيها في أحد المختبرات الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة العامة وثبوت عدم إصابتهم بالفيروس وكذلك الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.

واشار كذلك الى السماح بافتتاح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وصالات اللياقة بنصف الطاقة الاستيعابية بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ستعلن عنها وزارتا الصحة العامة والتجارة والصناعة.

وأكد أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل الافتتاح التدريجي “مرهون بتعاون الجميع” وتطبيقهم الإجراءات الاحترازية وبضرورة الالتزام بالإجراءات السارية التي حددها مجلس الوزراء القطري ومنها ارتداء الكمامات عند الخروج والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق (احتراز).

وكانت وزارة الصحة القطرية أعلنت في بيان في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل عدد حالات الوفاة الى 165 حالة.

وأضافت الوزارة انها سجلت كذلك 269 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الاصابات الى 109305 حالات في حين جرى تسجيل 274 حالة شفاء اليوم ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 106024 شخصا.