اعلنت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا اليوم الخميس الغاء صلاة عيد الاضحى في مساجد مدينة (انتويرب) بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكرت الهيئة المعنية بشؤون المسلمين في بلجيكا في بيان ان قرار الغاء صلاة عيد الاضحى جاء بسبب تزايد الاصابات بالفيروس داعية المسلمين في مدينة (انتويرب) لاداء صلاة العيد في منازلهم.

وكانت السلطات الصحية البلجيكية اعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 673 حالة اصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليبلغ اجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد 67335 حالة.