اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 26 وفاة بالإضافة إلى 1629 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مؤكدة خلو المشاعر المقدسة من اي اصابات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2842 متوفى و274219 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 231198 حالة بعد تسجيل 2629 حالة شفاء جديدة.