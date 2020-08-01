اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 21 وفاة بالإضافة إلى 1573 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مؤكدة خلو المشاعر المقدسة من اي اصابات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2887 حالة وفاة و277478 اصابة.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 237548 حالة بعد تسجيل 1890 حالة شفاء جديدة.