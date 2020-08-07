أعلن وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الجمعة عن تبرع الامانة العامة للاوقاف الكويتية بمليون دولار أمريكي لتقديم أجهزة ومعدات ومواد طبية لدعم الشعب اللبناني الشقيق وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية.

وقال العفاسي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذا التبرع يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات الكارثة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن هذا التبرع يأتي كذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الكويت الى لبنان منذ اللحظات الأولى للانفجار انطلاقا من الدور الإنساني للكويت تجاه الدول الشقيقة والصديقة عبر التضامن والدعم في أوقات المحن والأزمات.

وأشار إلى أن التبرع يأتي أيضا استمرارا لنهج الكويت في الوقوف إلى جانب لبنان في جميع الظروف وترجمة لسياستها بأن تكون سباقة في دعم الأشقاء اللبنانيين.

وذكر أن الأمانة العامة للأوقاف تسعى دائما لتقديم ودعم جهود الإغاثة للمنكوبين والمتضررين من الدول والأفراد والمجتمعات الإسلامية وتقديم الغوث للمحتاجين شعوبا حيثما وجدوا حين تحل بهم الكوارث والمحن.

وأعرب العفاسي عن خالص عزائه ومواساته لذوي الضحايا داعيا الباري عز وجل أن يرحم من توفاهم الله في هذا الحادث الأليم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.