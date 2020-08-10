دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرسوس اليوم الاثنين الحكومات الى التركيز على منع انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بكل الطرق الممكنة كي تتمكن المجتمعات من التحرك بأمان.

واضاف غيبرسوس في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية ان اعداد المصابين بالفيروس بلغت هذا الأسبوع 20 مليون حالة مسجلة مع قرابة ثلاثة ارباع المليون حالة وفاة.

واوضح ان وراء هذه الإحصائيات قدر كبير من الألم والمعاناة فالعالم يمر بمرحلة صعبة ذلك لأن كل حياة نفقدها لها أهميتها.

وأشاد غيبريسوس بتجربة نيوزيلندا في التغلب على انتشار الفيروس مبكرا وتجربة رواندا في القيادة القوية للتعامل مع الأزمة وتوفير التغطية الصحية الشاملة والعاملين الصحيين المدعومين جيدا والاتصالات الصحية العامة الواضحة.

كما أشاد ب”التدابير القوية والدقيقة” التي اتخذتها دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا اخيرا للتعامل مع عودة ارتفاع معدلات الإصابات مؤكدا انها هي المفتاح لمنع أي عودة ظهور للمرض والسماح بإعادة فتح المجتمعات بأمان.

ولفت الى تطوير اللقاحات لعلاج الفيروس متوقعا ان الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في مجالي اللقاحات والعلاج.

في الوقت ذاته حذر غيبريسوس من تاثير نقص التمويل على سرعة ايجاد اللقاحات العلاجية مؤكدا ان توفير اللقاحات وحدها يتطلب اكثر من 100 مليار دولار.

واوضح ان هذا المبلغ يبدو كبيرا لكنه صغير مقارنة مع تكلفة حزمة التحفيز المالي التي اعتمدتها مجموعة العشرين بقيمة عشرة تريليونات دولار للتعافي من تبعات الجائحة.