أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد ال الشيخ عن آلية العودة للدراسة للعام 1442 هجري (2020 – 2021 ميلادي) في 30 أغسطس الجاري بحيث تنطلق عن بعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة سبعة أسابيع في ظل استمرار انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال الوزير ال الشيخ في بيان اليوم السبت ان التعليم سيكون عن بعد أيضا للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضوريا للمقررات العملية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تقويم التعليم والتدريب وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وجاء قرار وزارة التعليم السعودية بأن تبدأ الدراسة في التعليم العام (الحكومي والأهلي) عن بعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى في 30 اغسطس الجاري على أن يعاد تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقا للمتغيرات والمستجدات.

وبينت ان التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سيكون عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات وفقا للمعطيات والمستجدات مع الأخذ بالاعتبار ما تضمنه الدليل الاسترشادي لعودة الدراسة الجامعية وجميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.