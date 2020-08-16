العراق يستعد لإرسال مليون لتر من مادة زيت الوقود للبنان

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، اليوم الأحد، المباشرة بتزويد لبنان بأكثر من مليون لتر من مادة زيت الوقود.

وقال في بيان صحفي، إن “الوجبة الجديدة من مادة زيت الوقود تأتي ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب العراقي الى الشعب اللبناني الشقيق استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء والحكومة للوقوف إلى جانب الأشقاء بعد كارثة حادث انفجار ميناء لبنان”.

وأضاف، أن “شركة توزيع المنتجات النفطية قد أنهت استعدادها لانطلاق الوجبة الثانية خلال الساعات القادمة من قافلة المساعدات المقدمة للشعب اللبناني الشقيق من مادة زيت الوقود، حيث تم تجهيز (30) صهريجا بأكثر من مليون لتر من مادة زيت الوقود”.

يذكر أن وزارة النفط العراقية زودت لبنان في وقت سابق بـ 800 ألف لتر من مادة زيت الغاز التي نقلت على برا.