الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد “كورونا”

قالت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين إن شركة «كانسينو بيولوجيكس» حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي 5 – إن سي أو في) ضد «كوفيد – 19».

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية أمس (الأحد) إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح «كوفيد – 19». ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس (آب).

وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو. وقالت «كانسينو» إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.