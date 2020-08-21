بايدن يقبل ترشيح الديمقراطيين له لخوض الانتخابات الرئاسبة

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي جو بايدن، صباح الجمعة، قبول ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال جو بايدن “بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية “.

وأضاف “لا يخطئنّ أحد، باتّحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أميركا وسنفعل ذلك”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتعهد جو بايدن في خطاب قبول الترشيح بطيّ صفحة “الخوف” و”الانقسامات”، وتجاوز ما وصفه بـ”هذه المرحلة القاتمة في أميركا “.

وقال بايدن إن الاقتصاد في الولايات المتحدة يتهاوى مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الحالي، ومنافسه في الانتخابات الرئيسية الأميركية، دونالد ترامب “ليس لديه خطة”.

ووعد بايدن، في الليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه الديموقراطي، بحماية جميع الأميركيين، وقال إن لديه خطة اقتصادية مخصصة للوظائف.

وأضاف قائلا “سنعيد بناء الاقتصاد مع التركيز على الوظائف وسنعلن عن استراتيجية وطنية لمكافحة فيروس كورونا “، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية اعتبارا من اليوم الأول لولايته.