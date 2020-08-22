اعلن العراق اليوم السبت تسجيل 70 حالة وفاة و 3965 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع معها اجمالي الاصابات في عموم البلاد بما فيه محافظات اقليم كردستان الى 201050 اصابة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان ان العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الاصابات ب 980 إصابة مشيرة الى انها سجلت كذلك 70 حالة وفاة جراء الاصابة بالفيروس بينها 8 في بغداد فيما تماثل للشفاء 2947 مريضا من 17 محافظة.

وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان الى 201050 اصابة توفي منهم 6353 وتماثل للشفاء 143393 حالة.