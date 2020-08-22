اعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 858 حالة بعد تسجيل 41 وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ لمرابط في التصريح الصحفي اليومي بشأن الحالة الوبائية في البلاد انه تم خلال المدة نفسها رصد 1565 إصابة اضافية ما يرفع اجمالي الاصابات بالبلاد الى 50812 حالة.

واوضح لمرابط ان معظم الاصابات تم اكتشافها في اطار عملية تتبع المخالطين والبؤر وذلك في مختلف مناطق ومحافظات البلاد لاسيما محافظات الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس ومكناس مشيرا الى ان معدل الاصابة التراكمي لكل مئة ألف نسمة بلغ 140 حالة.

واشار الى انه تم في المقابل تسجيل تعافي 841 مصابا ليرتفع بذلك مجموع المتعافين من الوباء الى 35040 شخصا وذلك بمعدل تعاف بلغ 70 بالمئة في حين وصل عدد الحالات النشطة الى 14914 حالة بينها 186 حالة ترقد في أقسام الانعاش والعناية المركزة.