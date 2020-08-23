اعلنت السعودية اليوم الاحد تسجيل 30 وفاة بالإضافة إلى 1109 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 3649 متوفى و307479 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 280143 حالة بعد تسجيل 1702 حالة شفاء جديدة.