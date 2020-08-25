رئيس الوزراء الاسباني: الوضع الصحي بسبب كورونا مقلق

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء ان الوضع الصحي بسبب استمرار تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مقلق جدا.

وأضاف سانشيز في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) عقب اجتماع مجلس الوزراء ان تطور الأوضاع مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة وتجاوز إسبانيا عتبة 400 ألف إصابة بالفيروس مثيرة للقلق ويجب السيطرة عليها في أسرع وقت ممكن مشيرا في هذا السياق إلى ان الحكومة تبذل كافة جهودها لحماية المواطنين ومنع استمرار تفشي الفيروس.

ولفت إلى ان البلاد تمكنت من “تسطيح” منحنى الوباء في الأشهر الماضية وستتمكن من فعل ذلك مجددا مؤكدا ان “الخوف لا يجب ان يشلنا بل يدفعنا إلى التحلي بالمسؤولية والهدوء”.

وأكد ان النظام الصحي الإسباني أكثر استعدادا اليوم على جميع الصعد وأكثر معرفة بطبيعة الفيروس مشيرا في هذا السياق إلى ان القدرة التشخصية هي اليوم 168 في المئة أكبر مقارنة بنهاية حالة الطوارئ والحجر الصحي في 21 يونيو الماضي.

واعلن سانشيز عن وضع 2000 عنصر في القوات المسلحة الإسبانية تحت تصرف حكومات الأقاليم ذات الحكم المستقل لتعقب انتشار الفيروس وحماية صحة الجميع.

وسجلت إسبانيا 34 حالة وفاة و19382 إصابة جديدة بالفيروس المستجد خلال عطلة الأسبوع الماضي مع استمرار تزايد عدد الإصابات لاسيما في العاصمة مدريد وفي (كتالونيا).

يذكر ان العدد الإجمالي للاصابات المسجلة منذ بداية الأزمة بلغ 405436 فيما بلغ عدد الوفيات 28872 حالة وفق آخر بيانات لوزارة الصحة الإسبانية الصادرة امس الاثنين علما انه تم تسجيل 96 وفاة و 40427 إصابة جديدة بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.