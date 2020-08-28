سجلت الفلبين اليوم الجمعة 3999 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد19) فيما سجلت اندونيسيا 3003 حالات وسنغافورة 94 حالة. وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في بيان ان إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 209544 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3325 حالة بعد تسجيل 91 وفاة خلال ال24 ساعة الاخيرة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الاندونيسية تسجيل 3003 إصابات بفيروس (كورونا) ليصل اجمالي المصابين 165887 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان ان إجمالي الوفيات في اندونيسيا بلغ 7169 حالة بعد تسجيل 105 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الاخيرة. وفي سنغافورة سجلت وزارة الصحة العامة 94 حالة إصابة بفيروس (كورونا) مشيرة في بيان إلى أن الإجمالي بلغ 56666 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة.