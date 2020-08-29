اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 27 وفاة بالإضافة إلى 987 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 3840 متوفى و313911 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 288441 حالة بعد تسجيل 1038 حالة شفاء جديدة.