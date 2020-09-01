اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 32 حالة وفاة بالإضافة إلى 898 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 3929 متوفى و316670 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 291514 حالة بعد تسجيل 718 حالة شفاء جديدة.