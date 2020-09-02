السعودية تُعلن 7 شروط للعودة إلى المملكة

كشفت الخطوط السعودية، عن شروط وإرشادات السفر للمملكة ومتطلبات الطيران إلى 25 دولة، بناء على توجيهات صادرة من السلطات الصحية بالمملكة، وذلك في في خطوة قد تمهد لعودة الطيران بعد توقف دام عدة أشهر.

وضمت قائمة الدول التي يمكن السفر إليها: الكويت والإمارات وعمان والبحرين ومصر ولبنان وتونس والمغرب والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وتركيا واليونان وبنجلاديش والفلبين وماليزيا وجنوب أفريقيا والسودان وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وإندونيسيا.

وأعلنت عن 7 شروط للعودة إلى المملكة، هي:

1- يجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

2- سيخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).

3- يجب على جميع الضيوف تثبيت تطبيقَي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

4- يجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول.

5- يجب على الضيوف مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أيّ من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

6- يجب على الضيوف الدخول إلى تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي.

7- يجب على الضيوف اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسبما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

وعلّقت الخطوط السعودية جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً منتصف مارس، لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، ثم استأنفت الرحلات الداخلية نهاية مايو الماضي، بعد تطبيق إجراءات وقائية، تتضمن فحص درجة الحرارة للموظفين والضيوف على حد سواء قبل دخول مبنى المطار، والتأكيد على الجميع بارتداء الكمامات داخل المطار وعلى متن الطائرة والالتزام بالتباعد الاجتماعي قبل دخول الصالة وفي كافة المواقع داخل المطار حيث تم تجهيز جميع المواقع بالملصقات والإرشادات.

وأشارت إلى متطلبات السفر، حيث وضعت الخطوط السعودية نموذج التعهد الذي يقوم المسافرون العائدون للمملكة بملأه على موقعها الإلكتروني، وهو يتضمن كافة البيانات الرئيسية عن المسافر وإقراراً بأنه لا يعاني من أي أعراض لكوفيد-19 مثل ارتفاع الحرارة و مشاكل التنفس.

ويلتزم المسافرون إلى الإمارات بعدة شروط بينها الحصول على شهادة سلبية لفحص المسحة PCR، على أن تكون صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص. فيما يتعين على المسافرين إلى مصر ارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وحمل نتيجة فحص سلبية لاختبار كوفيد-19 PCR، تم إصدارها خلال 72 ساعة من وقت الرحلة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ويتحمل المسافرون إلى البحرين 30 ديناراً بحرينياً تكلفة فحص كورونا عند الوصول ومثلهم للفحص النهائي في نهاية فترة الحجر الصحي، حيث سيخضع المسافرين إلى حجر ذاتي لمدة 10 أيام.